Аваков заступился за Чорновол и предложил замдиректора ГБР пойти к черту
Аваков заступился за Чорновол и предложил замдиректора ГБР пойти к черту
Пандемия в год выборов. Почему Лукашенко не вводит в Беларуси карантин
Пандемия в год выборов. Почему Лукашенко не вводит в Беларуси карантин
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
Александр Качура: «На Киев мы можем выдвинуть Ткаченко, Тищенко, Качуру, Корниенко, еще кого-то»
Александр Качура: «На Киев мы можем выдвинуть Ткаченко, Тищенко, Качуру, Корниенко, еще кого-то»
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
Полиция нашла мужчину, который год назад разбил нос кассирше в магазине "Рошен"
Полиция нашла мужчину, который год назад разбил нос кассирше в магазине "Рошен"
ГлавнаяПолитика

Стал известен состав Совета по вопросам экономического развития

Совет будет разрабатывать план по преодолению последствий коронавируса в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал состав Совета по вопросам экономического развития, который будет разрабатывать план по преодолению последствий COVID-19 в Украине.

  • Игорь Петрашко - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства,
  • Ярослав Жалило - заместитель директора Национального института стратегических исследований,
  • Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины,
  • Андерс Аслунд - старший научный сотрудник Атлантического совета США,
  • Олег Устенко - советник президента Украины,
  • Эрик Найман - управляющий партнер Capital Times,
  • Уильям Байтер - профессор Колумбийского университета,
  • Евгений Пенцак - преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы.

Первое учредительное заседание, на котором обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина, провели 10 апреля.

"Сейчас у нас есть только наработки и видение плана, которые мы ежедневно обновляем, в зависимости от поведения шкалы заболеваемости. Совместными усилиями мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины ", - написал премьер в своем телеграмм-канале.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил о планах "перезапустить экономику" в мае. По его словам, страна не может позволить себе карантин на 2-4 месяца.

Согласно предварительному плану, разработанном Советомрежим чрезвычайной ситуации будет длиться до конца апреля, а уже в мае "Украина должна выйти на работу".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также