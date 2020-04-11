Стал известен состав Совета по вопросам экономического развития

Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал состав Совета по вопросам экономического развития, который будет разрабатывать план по преодолению последствий COVID-19 в Украине.
- Игорь Петрашко - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства,
- Ярослав Жалило - заместитель директора Национального института стратегических исследований,
- Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины,
- Андерс Аслунд - старший научный сотрудник Атлантического совета США,
- Олег Устенко - советник президента Украины,
- Эрик Найман - управляющий партнер Capital Times,
- Уильям Байтер - профессор Колумбийского университета,
- Евгений Пенцак - преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы.
Первое учредительное заседание, на котором обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина, провели 10 апреля.
"Сейчас у нас есть только наработки и видение плана, которые мы ежедневно обновляем, в зависимости от поведения шкалы заболеваемости. Совместными усилиями мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины ", - написал премьер в своем телеграмм-канале.
Напомним, ранее Шмыгаль заявил о планах "перезапустить экономику" в мае. По его словам, страна не может позволить себе карантин на 2-4 месяца.
Согласно предварительному плану, разработанном Советом, режим чрезвычайной ситуации будет длиться до конца апреля, а уже в мае "Украина должна выйти на работу".