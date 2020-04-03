В Ивано-Франковском роддоме умерла третья женщина, на вскрытии выявили пневмонию и заподозрили коронавирус
В Ивано-Франковском роддоме умерла третья женщина, на вскрытии выявили пневмонию и заподозрили коронавирус
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
​США купили у России "гумпомощь" после разговора Трампа с Путиным, - Госдеп
​США купили у России "гумпомощь" после разговора Трампа с Путиным, - Госдеп
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
"На коленях ползают и просят - снимите санкции", - Порошенко про Россию
"На коленях ползают и просят - снимите санкции", - Порошенко про Россию
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Никто не знает, где может заразиться | Видеоблог Сони Кошкиной
Никто не знает, где может заразиться | Видеоблог Сони Кошкиной
Российская помощь Ломбардии. Когда на кону санкции и вода в Крым
Российская помощь Ломбардии. Когда на кону санкции и вода в Крым
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Шмыгаль заявил о планах "перезапустить экономику" в мае

Государство не может позволить себе длительную остановку предприятий.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции с представителями Американской торговой палаты в Украине заявил о планах "перезапустить экономику" в мае.

Об этом сообщил президент АТП Андрей Гундер в фейсбуке. Он перечислил несколько ключевых моментов, которые прозвучали на этой встрече:

  • Украина планирует в апреле ужесточить карантинные меры, чтобы замедлить экономику, а в мае - "перезапустить экономику";
  • страна не может позволить себе карантин на 2-4 месяца;
  • у домохозяйств и предприятий недостаточно резервов, чтобы пережить длительный карантин;
  • несмотря на планируемые ограничения на бизнес-деятельность в мае, пожилым людям и детям придется остаться дома;
  • ВВП Украины в 2020 году из-за кризиса может сократиться на 4%;
  • государственные финансы будут стабилизированы за счет получения 8 млрд долларов от МВФ и дополнительной помощи от международных партнеров;
  • МВФ и Всемирный банк положительно отреагировали на голосование Верховной Рады по закону о банках и земельной реформе.

Напомним, что карантин в Украине был введен с 12 марта и ограничительные меры постоянно ужесточаются. В то же время правительство постепенно расширяет перечень разрешенных видов деятельности.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также