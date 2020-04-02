Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины
Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Ломбардія: статистика смерті від коронавірусу занижена в кілька разів
Ломбардія: статистика смерті від коронавірусу занижена в кілька разів
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
ГлавнаяПолитика

Кабмин получил позитивный сигнал от МВФ и ожидает первый транш, - Шмыгаль

Премьер-министр провел онлайн-встречу с Американской торговой палатой в Украине.

Кабмин получил позитивный сигнал от МВФ и ожидает первый транш, - Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров получил положительный отзыв от Международного валютного фонда, и вскоре ожидает первый транш.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время онлайн-встречи с Американской торговой палатой в Украине.

"Правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка", - цитирует премьера пресс-служба правительства.

Сообщается, что Денис Шмыгаль вместе с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко провели первую онлайн-встречу с советом директоров, руководством и членами Американской торговой палаты в Украине, которые представляют более 600 ведущих инвесторов - международных и отечественных компаний, работающих в Украине.

Как сообщалось, 30 марта поддержку Украины со стороны МВФ с министром иностранных дел Канады обсудил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Генсеком ООН выразил уверенность в том, что меморандум с МВФ будет подписан "в ближайшие недели".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также