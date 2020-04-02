Экс-министр финансов оценил шансы Украины на получение транша от МВФ

Дефолт является самым худшим сценарием для Украины в условиях мирового кризиса и его нельзя допускать. Такое мнение высказал экс-министр финансов Игорь Уманский в интервью LB.ua.

"Мы живем в режиме турбоизменений в мире. Мой прогноз очень простой: все страны сейчас будут заниматься только одним – это максимально спасать себя... Дефолт – худшее из решений. А вопросы урегулирования долгов и, в том числе, путём реструктуризации – тонкая материя. И непубличная до определенного момента. Тут нужно аккуратно, на уровне "микрохирургии" эти вещи делать", - уверен экс-министр.

Вместе с тем, в данной ситуации он считает маловероятным выделение Украине транша МВФ, который рассматривается сегодня как сценарий спасения от дефолта.

"Когда у кого-то есть иллюзия, что МВФ обязан помочь нам, что у них нет выбора… У большинства людей, в том числе у больших политиков, нет сознания одной простой вещи: таких, как Украина у МВФ сейчас сотни. И основные страны-доноры уже довольно громко артикулируют этим финансовым институтам: главное – защитить костяк развитого мира. А что будет с третьим – не проблема. Невелика потеря", - говорит экс-министр.

"И мы через какой-то короткий промежуток времени можем оказаться в политической и экономической изоляции, когда даже позвонить некому будет. Не факт, что это произойдет, вдруг случится чудо, упадет манна небесная, но не рассматривать этого сценария нельзя", - считает Уманский.

Напомним, Международный валютный фонд назвал два условия для продолжения сотрудничества с Украиной - принятие закона о рынке земли и закон о невозврате банков бывшим владельцам. Оба проголосованы Верховной Радой на этой неделе (закон о банках в первом чтении).