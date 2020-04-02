В марте все заседания Рады посетили только 234 нардепа, - КИУ

Самые высокие показатели посещения у "Слуги народа" и "Европейской солидарности".

Комитет избирателей проанализировал посещения народными депутатами Украины, парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады в марте 2020 года. Всего в течение месяца состоялось 13 пленарных заседаний, а также внеочередные заседания 17 и 30 марта.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ в фейсбуке.

По данным КИУ, все заседания посетили лишь 234 народных депутата, или половина депутатского корпуса.

Самые высокие показатели посещения у фракций "Слуги народа" и "Европейская солидарность". В среднем на заседаниях было зарегистрировано 192 депутата "СН", или 77% от состава фракции. Также было зарегистрировано 20 депутатов "ЕС", или 74% всех депутатов политсилы.

Несколько ниже показатели у "Голоса" - в среднем на заседание приходили 14 депутатов политсилы, или 70% от ее состава.

Низкий результат у депутатов группы "Доверие" - 65%, ОПЗЖ - 61% и ВО "Батькивщина" - 54%.

Самую низкую явку продемонстрировали депутаты группы "За будущее". В среднем на заседаниях Рады были зарегистрированы только 10 депутатов группы, или 45% ее состава.

Напомним, в марте было принято 25 законодательных актов, в том числе так называемый "антиколомойский" закон, а также закон об открытии рынка земли, Президент Владимир Зеленский также ожидает, что Рада проголосует за изменения в госбюджет.