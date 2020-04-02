Венедиктова назначила своим замом Мустеца

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила заместителем генпрокурора Игоря Мустеца.
Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
Отмечается, что в четверг, 2 апреля, Венедиктова представила Мустеца коллективу.
Также она сообщила, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями генпрокурора.
Игорь Мустец ранее был первым заместителем прокурора Черновицкой области.
Ранее Венедиктова назначила заместителями генпрокурора Андрея Любовича и Алексея Симоненко.
Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 17 марта, подписал указ о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором. Другим указом Зеленский освободил Венедиктову от исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.