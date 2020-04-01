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Кулеба пригласил главу МИД Китая посетить Украину

Последний раз министр иностранных дел КНР приезжал в Украину в 2010 году.

Кулеба пригласил главу МИД Китая посетить Украину
Дмитрий Кулеба и Ван И
Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с членом Государственного Совета, министром иностранных дел Китая Ван И.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

Отмечается, что Кулеба пригласил Вана И посетить Украину.

"Ван И принял приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину с визитом. Он также пригласил Дмитрия Кулебу посетить Пекин. Это приглашение было тоже принято. Кроме этого, министры согласовали политические консультации в Пекине на уровне своих заместителей", - говорится в сообщении.

Последний раз министр иностранных дел Китая приезжал в Украину в 2010 году.

Кулеба поблагодарил правительство КНР за гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. Как сообщалось, груз со средствами индивидуальной защиты для украинских медиков прибыл в Киев в среду ночью.

"Украина заинтересована в развитии стратегического партнерства с Китаем. Вы и я имеем все возможности, чтобы наполнить его амбициозными проектами, которые приведут к встрече лидеров наших государств", - отметил Кулеба.

Ван И, в свою очередь, подтвердил готовность развивать и укреплять стратегическое партнерство с Украиной, в частности, в контексте реализации инициативы КНР "Один пояс - один путь". Также он отметил "гигантский потенциал сотрудничества" двух стран.

МИД отмечает, что по итогам прошлого года, Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины, объем двусторонней торговли достиг рекордных $12,8 млрд.

Напомним, 24 марта президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Президент отметил усилия китайских властей, которые смогли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, и сказал, что Украина заинтересована в изучении этого опыта.

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