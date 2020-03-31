Украина не признает выборы в Нагорном Карабахе, - МИД

"Результаты этих псевдовыборов не имеют никаких правовых последствий и противоречат нормам и принципам международного права".

Украина считает незаконными "президентские и парламентские выборы", прошедшие во вторник, 31 марта, в самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республике" (Азербайджан).

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение так называемых президентских и парламентских выборов, которые состоялись 31 марта на территории Нагорного Карабаха, Азербайджанская Республика", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркивают, что "результаты этих псевдовыборов не имеют никаких правовых последствий и противоречат нормам и принципам международного права".

"Украина в очередной раз выражает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах и выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - отмечают в украинском МИДе.

Стоит отметить, что 31 марта отмечается посвященный памяти жертв Мартовских событий 1918 года в Баку и Бакинской губернии День геноцида азербайджанцев, который признан только в Азербайджане.

Азербайджан утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией в начале 1990-х годов. В мае 1994-го между Арменией и самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республикой", с одной стороны, и Азербайджаном, с другой, был установлен режим прекращения огня.