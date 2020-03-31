Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины

Но давайте обсудим кое-что другое: цивилизованные возможности, которые должно создавать государство на время подобной кризисной ситуации. И здесь в качестве примера можно и нужно приводить Азербайджан .

Когда смотришь на то, как тысячи граждан Украины стоят на украинско-польской границе и пытаются каким-то образом попасть на территорию собственной страны, как сотни прилетевших из других стран на родную землю просто «маринуют» в аэропортах до полного заражения , как состоятельные чиновники продолжают осуществлять рейсы за границу и приносят за собой инфекцию и как попавшие на территорию государства заражают целые сёла , невольно складывается впечатление, что система управления Украины полностью окончательно расшатана, а для части украинцев само понимание государства, его ключевых ценностей - пустой звук. Через практически 30 лет оказалось, что мы вообще не знаем собственный народ. Причин много, однако сегодня о них говорить не будем.

Фото: cabmin.gov.az Заседание Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики

Я, положим, изначально не мог понять, на каком основании Украина столь долгое время держала границы открытыми, в особенности западные. Китай – далеко; что ж, не углядели, как, впрочем, и все остальные западные страны. Но Италия относительно близко, если учитывать, какое количество украинцев пребывает на заработках в этой стране.

До последнего момента бесперебойно курсировали рейсы из Милана и других итальянских городов в Украину. Наши граждане спокойно возвращались и – в отличие от прибывших из Китая в Новые Санжары – не проходили принудительную обсервацию. Здесь сразу возникало три стартовых вопроса: качественной проверки на входе, должной инфраструктуры для обеспечения карантина и целесообразности возвращения украинцев из стран – очагов коронавирусной инфекции.

Что сделал, к примеру, Азербайджан? Баку создал систему, при которой граждане, которые прилетают из государств, где вовсю свирепствует коронавирус, изначально проходят полноценную проверку в аэропортах. Их там не «удерживают». Да и самолёты приходят не все сразу, а по одному – для того, чтобы не собирались очереди, а инфекция не распространялась. Далее всех прибывших отправляют в обязательном порядке на обсервацию. Для этих целей выделены отели уровня четыре-пять звезд. Граждане за это не платят ни цента; все расходы на себя взяло государство.

Фото: qafqazinfo.az

В этих гостинцах азербайджанцы, приехавшие из других стран, находятся под постоянным присмотром врачей. Они не ходят в больницы и в клиники – в очаги распространения инфекции – для посещения семейного врача.

Кстати, помимо гостиниц, в распоряжение для азербайджанцев, попавших на карантин с момента возвращения на родину, отдан олимпийский городок, который принимал гран-при Formula – 1. Вся инфраструктура предоставлена в пользование для нужд медиков и граждан, находящихся в обсервации.

Иными словами, все эти люди не находятся постоянно дома, не заражают своих близких, которые могут незнамо стать носителем вируса, и не участвуют в различного рода мероприятиях, которые, кстати, на время карантина везде запрещены. Причём карантин ввели сразу после того, как были зафиксированы первые несколько десятков случаев заражения по стране.

Фото: mia.gov.az Полицейские общаются с гражданами на улице, в связи с тем, что людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы

Фото: mia.gov.az

Ныне действует фонд поддержки борьбы с коронавирусом. На его нужды было выделено свыше миллиарда манат (местная валюта – LB.ua), что равно приблизительно 600 миллионам долларов. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев и его супруга, вице-президент страны Мехрибан Алиева, отдельно отдали в распоряжение фонда свои годовые зарплаты. Кроме того, у всех чиновников, согласно распоряжению, на нужды фонда удержали однодневный оклад из всей месячной зарплаты на время борьбы с коронавирусом.

Следует также отметить, что фонд пополняется не только государством. В настоящий момент каждая средняя и крупная компания, банки, другого рода частные учреждения перечислили (и продолжают это делать) от 10 до 2 млн манат. Благодаря этим усилиям Фонд пополнился более чем 100 млн манат добровольных пожертвований.

Что касается желающих приехать, то, как по мне, Азербайджан выбрал наиболее здравую стратегию: он выделил деньги для тех своих граждан, кто намеревался в экстренном порядке возвращаться самолётом в Баку.

Положим, тех азербайджанцев, которые находятся в Украине, попросили остаться и пройти обсервацию. На эти цели выделили людям средства. Для разрешения насущных проблем этих граждан создали call-центры на базе посольства. Изначально Госкомитет по работе с диаспорой и азербайджанская диаспора включились в работу и активно помогают всем, кто остался на территории Украины.

Фото: facebook/Embassy of the Republic of Azerbaijan in Ukraine

Здесь также стоит отметить роль украинского отделения компании SOCAR, которое не только помогает азербайджанцам, временно оставшимся в Украине в связи с коронавирусом, но и украинским медицинским учреждениям. Буквально недавно нефтяная компания выделила 10 тысяч тонн топлива для нужд медицинского транспорта.

В общем, азербайджанские власти сразу нивелируют все возможные риски неконтролируемого распространения коронавируса. В этой связи можно всё, что угодно говорить о несоразмерности двух стран, о разнице в популяции, однако подход Азербайджана сработал. Потому что в руководстве сказали: нас так мало, что мы не можем рисковать ни одной человеческой жизнью.

Фото: qafqazinfo.az

Так должна была подойти к проблеме и украинская сторона. Ведь то, что мы сейчас видим, – есть следствие плохой подготовки, отсутствия должного планирования. Проще и дешевле было адресно заплатить, чем получить экономику, находящуюся на пороге полного изнеможения. При этом хочу отдельно акцентировать: деньги в Азербайджане дают не фонды отдельных профильных ведомств, а всецело государство – по целевой программе.

Впрочем, здесь же вопрос находится не в плоскости финансовых трат, речь идёт сугубо о безопасности собственного гражданина. Нельзя пускать на свою территорию потенциально заражённых, если у тебя нет в наличии должной инфраструктуры и необходимого количества точных тестов, спецкостюмов. Причём все знают: пограничники других государств тебя зачастую не проверяют на коронавирус перед тем, как ты заходишь на посадку в самолёт. Точно так нельзя людей «мариновать» на границе, в аэропортах, создавая условия для распространения болезни.

Именно поэтому власти Азербайджана изначально всех изолировали и подготовили должную инфраструктуру. Буквально днями президент страны Ильхам Алиев со своей супругой открыли медицинское учреждение "Ени клинику" в Баку. Оно рассчитано на 575 коек. Здесь будут работать более 1500 врачей и членов медицинского персонала. По началу больница будет принимать исключительно тех, кто заражён коронавирусом.

Фото: president.az Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время открытия «Ени клиники» в Баку, 28 марта 2020

Отдельно стоит сказать и о том, что самолёты из других стран с азербайджанцами не летят в страну каждый день. Баку принимает только столько граждан, сколько может поместить на карантин. Остальные пребывают пока в чужих странах, но им оплачивается временно аренда, компенсируются траты за продовольствие и даются деньги на иные нужды первой необходимости.

Интересна ситуация, сложившаяся и в транспортном сегменте. В Баку пустили специальные автобусы между станциями метро. При этом сам метрополитен работает в определенное время: с 07:00 до 09:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечером. На сегодняшний день все пассажирские перевозки внутри страны запрещены. Отмечу, что полностью ограничен въезд и выезд в районы Баку, Сумгайыт и Апшерон, за исключением движения автомобилей специального назначения.

Кстати, интересный момент: в Азербайджане задолго до коронавируса был ограничен въезд в крупные города автомобильного транспорта с другими региональными номерами. Ты не можешь въехать в Баку на номерах индустриального Сумгайыт без специального пропуска. Подобное о многом говорит: во-первых, о рациональном распределении национального экономического ресурса на местах, а, во-вторых, о правильном подходе к безопасности.

Но и это ещё не все. Необходимо также отметить и действия руководства Азербайджана с точки зрения налаживания продовольственного обеспечения страны.

Фото: qafqazinfo.az

Так, во всех продуктовых магазинах хлебобулочные, кондитерские, мучные изделия, сухофрукты и другая нефасованная продовольственная продукция, не прошедшая термическую обработку или процесс очистки, находится за стеклянной витриной. При каждом отделении стоит продавец в специальном костюме. Хочешь что-то купить – позови продавца и укажи на товар. Никто ничего руками не трогает.

В то же время была создана специальная площадка для регистрации одиноких людей пожилого возраста – явной группы риска 60+. Они все могли или позвонить в специальный call-центр и оповестить о том, что пребывают одни, или зарегистрироваться онлайн. Уже определили 1408 людей, социально уязвимых, которым действительно нужна помощь. Её осуществляет непосредственно государство и волонтерское движение, поддерживаемое Фондом Гейдара Алиева. Все эти люди из данной группы риска в обязательном порядке обеспечиваются продовольствием и всем необходимым. Товары из магазинов им доставляются бесплатно. За все платит государство.

Весь Азербайджан сейчас на карантине. При этом люди не шатаются по паркам и не ездят на шашлыки, не стараются ходить в молитвенные места. А самое главное, что это всё происходит цивилизованно. Потому что в стране нет паники. Есть доверие к институтам государства и понимание того, что их не кинут и что с ними обойдутся по-человечески...