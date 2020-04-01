В ООН назвали вспышку коронавируса крупнейшим испытанием после Второй мировой войны

По оценкам Организации, вспышка может привести к рецессии, не имеющей аналогов из недавнего прошлого.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что нынешняя вспышка коронавируса является самым большим испытанием для мира со времен Второй мировой войны. Об это пишет BBC.

Он заявил, что вспышка может привести к рецессии, "которая, вероятно, не имеет аналогов из недавнего прошлого".

"Новая коронавирусная болезнь поражает общество по своей сути, унося жизни и средства к существованию людей. COVID-19 - величайшее испытание, с которым мы столкнулись вместе с момента создания Организации Объединенных Наций", - сообщил Гутерреш во время выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Он призвал к "немедленному скоординированному реагированию на здоровье, чтобы подавить передачу и положить конец пандемии". Также Гуттереш призвал промышленно развитые страны помочь тем, кто менее развит, или потенциально "столкнуться с кошмаром болезни, распространяющейся как лесной пожар".

По оценкам доклада ООН, в результате вспышки во всем мире может быть потеряно до 25 миллионов рабочих мест.

Напомним, 27 марта глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что последствия пандемии коронавируса уже привели к началу рецессии для глобальной экономики.