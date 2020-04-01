Аваков сообщил, что треть эвакуированных с Бали украинцев полетела туда после анонсированного закрытия границ

По его данным, 75% случаев заболевания коронавирусом в Киеве - это люди, которые вернулись из других стран.

Каждый третий пассажир эвакуационного рейса с Бали улетел из страны после анонсированного закрытия границ в связи с коронавирусом и призыва украинцев вернуться в свою страну. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"13-го марта президент Зеленский обратился к украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией, а тут смотрю - каждый третий вернувшийся на этом скандальном специально организованном рейсе улетел из страны на Бали 13, 14, 15 марта. То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать)", - сообщил Аваков данные, полученные ним от Госпогранслужбы.

Глава МВД добавил, что более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – это прилетевшие на самолетах люди, а остальные 25% составляет вторичное заражение от этих людей.

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так – и не нужно проклятий, что мне присылают из-за рубежа – ради безопасности миллионов – мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч", - подчеркнул Арсен Аваков.

Напомним, Кабмин одобрил обязательную обсервацию для вернувшихся из стран с коронавирусом граждан. Пассажиры нескольких эвакуационных рейсов, которые прибыли в Украину 29 марта, отказывались от обязательной обсервации и хотели отправиться домой.

Несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали.