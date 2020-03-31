В Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИ

В аварии погибли два человека, еще один травмирован.

Основатель банка "Аваль" Федор Шпиг погиб 31 марта в ДТП, которое произошло на трассе Киев-Чоп в Житомирской области. Об этом пишет "Цензор.нет" со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, авто бизнесмена потеряло управление, вылетело в кювет и загорелось. Шпиг и его водитель погибли, еще одна пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Авария произошла около 14 часов возле села Романовка Житомирской области.

Информацию о смертельной аварии без указания имен жертв подтвердили в пресс-службе областной полиции, пишет "Житомир инфо". Однако, по данными СМИ, погибли мужчина и женщина.

"На автодороге Киев-Чоп поблизости села Романовка Новоград-Волынского района водитель, 1956 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mercedes, потерял управление, транспортное средство перевернулось в кювет. В результате ДТП водитель авто и пассажирка погибли на месте, еще одна пассажирка в тяжелом состоянии была госпитализирована в центральную городскую больницу Новоград-Волынского района", - сообщила сотрудница пресс-службы патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук.

В то же время УНН со ссылкой на собственные источники так же подтверждают, что погибшим в аварии является Федор Шпиг.

Федор Шпиг родился в 1964 году в Черниговской области. Свою карьеру начал на "Ленинской кузне" в качестве техника-конструктора, в 1979 году получил должность инженера-конструктора в "Броварымебель".

В 1991 году стал начальником управления кредитных ресурсов акционерного банка "Инко", в 1992 с партнерами основал банк "Аваль", главой которого был до 1998 года.

Был народным депутатом III, IV и V созывов. В 2005 году Шпиг и его партнер Алексей Деркач продали банк "Аваль" австрийской группе Raiffeisen International.

После этого они создали банк "Престиж", который в 2007 году также купила австрийская компания Erste. После этого Шпиг начал заниматься молочным бизнесом и стал сооснователем корпорации "Молочный альянс".

Федор Шпиг является заслуженным экономистом Украины. Награжден орденом "За заслуги" 3, 2 и 1 степени. В 2011 был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого. Также известен как крупный меценат.