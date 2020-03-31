Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Всеукраинская школа онлайн", при помощи которого школьники смогут учиться во время карантина из-за коронавируса, запустят с 6 апреля. Для каждого класса уроки будут транслировать на разных телеканалах.
"Наше задание - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", - сообщил он в ролике, обнародованном Офисом президента.
В рамках этого проекта 40 педагогов из Киева будут учить школьников со всей страны. Ученики 5-11 классов смогут дистанционно изучать 11 предметов по программе Минобразования и науки.
Уроки будут транслироваться каждое утро с понедельника по пятницу на таких каналах:
- 5 класс - канал "Плюс-плюс" и "112 Украина";
- 6 класс - "Zoom" и "NewsOne";
- 7 класс - Zik;
- 8 - "Индиго" и "Униан";
- 9 класс - "Рада" и "UA:Культура";
- 10 - "UA:Перший";
- 11 - канал М1.
"Остаемся дома - учимся дома", - призвал президент.
Напомним, 29 марта президент Владимир Зеленский анонсировал масштабный проект для дистанционного обучения школьников "Всеукраинская школа онлайн". По сбалансированной программе Министерства образования и науки будут излагаться 11 предметов.