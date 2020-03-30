Президент Владимир Зеленский пришел на внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать земельную реформу и законопроекты о банках.
Он поблагодарил депутатов за то, что они собрались на это заседание, и за то, что все надели маски.
Президент подчеркнул, что на сегодняшний день в условиях ограничений из-за коронавируса очень важно поддержать экономику.
"У нас не может быть никакой оппозиции в кризисной ситуации", - сказал Зеленский и призвал парламентариев поддержать предложенные законопроекты.
"Я вас очень прошу поддержать все законопроекты. Они важны. Они очень важны для украинского народа", - сказал президент. Он также снял маску, чтобы "украинцы могли видеть его лицо".
Напомним, сегодня, 30 марта, Рада собралась на внеочередное заседание. На нем депутаты поддержали законопроект об уголовной ответственности за экспорт медицинских товаров. Также Рада уволила министров здравоохранения и финансов, но не смогла назначить им замену.
Второе заседание было посвящено одному вопросу - изменениям в бюджет из-за проблем с питанием в армии.
Позже депутаты со второго раза назначила министром здравоохранения максима Степанова, а министром финансов - Сергея Марченко.