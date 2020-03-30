Рада проведет еще одно заседание в 16:30

Фото: Макс Требухов

Верховная Рада проведет еще одно, уже третье внеочередное заседание за сегодня. Оно должно начаться в 16:30.

Об этом говорится на сайте парламента.

На повестке дня четыре вопроса:

О назначении Максима Степанова министром здравоохранения Украины. О назначении Сергея Марченко министром финансов Украины. Проекты законов Украины, поданные как альтернативные проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№2571). Проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

Напомним, что на первом внеочередном заседании депутаты уже пробовали назначить Степанова и Марченко министрами, но им не хватило несколько голосов. На этом заседании также был принят пакет законов, связанны с эпидемией коронавирусной болезни.

Второе заседание было посвящено одному вопросу - изменениям в бюджет из-за проблем с питанием в армии.