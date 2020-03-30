Рада уволила министров здравоохранения и финансов, но не смогла назначить им замену

Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца.

За это решение на внеочередном заседании 30 марта проголосовали 249 и 271 народный депутат соответственно.

Назначить новых министров депутаты не смогли. Кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения поддержали только 217 депутатов, а Сергея Марченко на должность министра финансов - 223 депутата.

Старшим по должности в Минфине остается Василий Шкураков, а в Минздраве - Ирина Микичак.

Кандидатуру Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды депутаты сегодня не рассматривали.

Напомним, что Уманский и Емец были назначены министрами 4 марта 2020 года, они продержались на должностях меньше месяца.