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Порошенко: "Европейская солидарность" безусловно поддержит банковский закон

"Ни один инвестор мира не предоставит Украине кредиты, финансовую помощь, если будет риск, что эти деньги будут выведены из Украины через механизмы компенсации бывшим владельцам обанкротившихся банков".

Порошенко: "Европейская солидарность" безусловно поддержит банковский закон
Фото: eurosolidarity.org

Фракция «Европейская Солидарность» будет голосовать за так называемый банковский закон, который является главным условием продолжения сотрудничества Украины с МВФ. Об этом заявил лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко после согласительного совета.

«Мы безусловно приняли решение поддерживать банковский закон, который гарантирует защиту интересов налогоплательщиков. Потому что никто, ни один инвестор мира, ни одна международная финансовая организация не предоставит Украине кредиты, финансовую помощь, если будет риск, что эти деньги - деньги мировых налогоплательщиков - будут выведены из Украины через механизмы компенсации бывшим владельцам обанкротившихся банков вопреки решению международных аудиторов, вопреки решению судов. Безусловно, что «Европейская Солидарность» будет стоять на защите национальных интересов государства и украинских граждан», - подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что именно благодаря оздоровлению банковской системы, которое произошло после 2014 года, сегодня финансовый сектор страны имеет запас прочности.

«Я хочу подчеркнуть, что даже те страшные испытания, которые сегодня жизнь посылает финансово-банковской системе страны, показывают, что банковская система сегодня находится в здоровом виде. Все шаги, которые предпринимались в 2014-2019 годах, очистили банковскую систему от проблемных кредитов, которые составляли до 80%, и эти деньги в большинстве были разворованы владельцами банков. Мы сегодня демонстрируем, что мы способны противодействовать вызовам, которые есть», - подчеркнул Порошенко.

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