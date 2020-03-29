Рада завтра рассмотрит кадровые перестановки в Кабмине - "Слуга народа"

Верховная Рада завтра на внеочередном заседании рассмотрит назначение новых кандидатов в министры здравоохранения, энергетики и финансов.

Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после консультаций с главами фракций.

"Есть кадровые вопросы. Три министра. Мы работаем в режиме 24/7, и не все с этими требованиями справятся. Они по собственному желанию написали (заявление об отставке, - ред.). У нас рабство отменили. Если люди видят, что больше не могут помогать команде в том темпе, в котором команда работает, либо у них другие взгляды на вещи или жизнь, то у них есть право написать заявление, а у нас - рассмотреть", - сказал Корниенко.

Замглавы фракции СН сообщил, что на внеочередном заседании также рассмотрят законопроекты о борьбе с коронавирусом.

"Есть повестка дня на первую внеочередную сессию - она касается вопросов борьбы с коронавирусом и небольших изменений в работу Верховной Рады, чтобы комитеты могли работать в видеорежиме", - рассказал Александр Корниенко.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что голосование пройдет в сессионном зале Верховной Рады.

"Это, возможно, будет единственный случай, когда мы все согласовали заранее, мы просто заходим в Верховную Раду, ставим на голосование, голосуем и выходим для того, чтобы минимизировать риски нахождения в этом зале", - добавил Арахамия.

Отметим, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании фракции "Слуга народа"представил депутатам трех кандидатов в министры: Максима Степанова - на должность министра здравоохранения, Ольгу Буславец - на главу министерства энергетики и Сергея Марченко - на должность министра финансов. На заседании фракции не удалось договорится о поддержке всех троих кандидатов.