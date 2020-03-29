Кабмин предлагает сократить финансирование судебной системы почти на 200 млн грн

Кабинет министров предложил Верховной Раде сократить финансирование судебной системы на 195 млн 70 тыс грн. Соответствующие предложения содержатся в проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год, что оказался в распоряжении LB.ua.

В случае принятия законопроекта финансирование Верховного Суда сократится на 110 млн грн, Конституционного Суда - на 2 млн 482 тыс грн, Высшего антикоррупционного суда - на 82 млн 234 тыс грн, Высшего совета правосудия - на 354 тыс грн.

В то же время, бюджет Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, который только в феврале этого года был зарегистрирован, предлагается увеличить на 6 млн 870 тыс грн. В итоге он составит 10 млн 870 тыс грн.

Напомним, ранее Государственная судебная администрация обратилась с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выделить 154 млн 900 тыс грн. из резервного фонда государственного бюджета или учесть необходимость указанной суммы при подготовке изменений в госбюджет на 2020 год для приобретения предметов защиты судей, работников аппаратов судов и дезинфекции помещений судов с целью предотвращения распространения коронавируса.