Кабмин подготовил обновленные поправки в госбюджет с ростом дефицита в три раза

Кабинет министров предложил Верховной Раде внести изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые увеличат его дефицит в три раза - с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд гривен.

Об этом говорится в обновленном проекте поправок, текст которых есть в распоряжении LB.ua.

В случае принятия законопроекта доходы госбюджета сократятся с 1,096 трлн гривен до 972,6 млрд гривен (в том числе по общему фонду - почти на 122 млрд гривен), а расходы увеличатся с 1,184 трлн гривен до 1,263 трлн гривен (в том числе по общему фонду - на 80 млрд гривен).

Покрывать возросший дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга по состоянию на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн гривен до 2,387 трлн гривен.

Законопроект предусматривает создание в составе государственного бюджета Стабилизационного фонда для борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Из него будут финансировать на противоэпидемические меры, в том числе госзакупку товаров, работ и услуг; доплаты медикам и другим работникам, задействованным в борьбе с эпидемией; денежную помощь пенсионерам; финансовой помощи компаниям-резидентам и пр.

Расходы урезаются почти по всем бюджетным программам. Существенными исключениями станут Министерство финансов (оно получит 99 млрд гривен на Стабфонд, 3 млрд на резервный фонд и 3,3 млрд на обслужование госдолга) и Министерство соцполитики (на 19,7 млрд гривен увеличивается субвенция Пенсионному фонду). Еще около 920 млн гривен выделяется на новую программу Минздрава по развитию системы экстренной медицинской помощи.

Кабинет министров также предлагает до конца года наполовину урезать зарплаты некоторым сотрудникам бюджетных учреждений (тем, кто получает больше 10 минимальных зарплат).

Напомним, что доходы госбюджета-2020 сейчас установлены на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы - 1 180,099 млрд гривен.