В обновленном бюджете Минкульта оставили 7,3 млрд грн

Пять с половиной миллиардов забрали у спорта и туризма, 2,5 – у культуры и информационной политики.

Во время акции в Минкульте

В обновленном проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год расходы на Министерство культуры и информационной политики предлагается сократить в два раза.

Об этом свидетельствует таблица расходов, оказавшаяся в распоряжении LB.ua.

При этом 5 млрд грн сокращается по статьям спорта и туризма – в том числе расходы на раскрытие туристического потенциала (240 млн гривен) и программу мобильности молодежи (500 млн гривен).

В новосозданном министерстве молодежи и спорта при этом заложено 2,1 млрд грн.

Так, в расходах Минкульта:

на Украинский культурный фонд предлагают оставить 150 млн грн из 697, заложенных изначально;

расходы на Украинский институт книги урезают на 129,5 млн грн, оставляя 22,1 млн;

на творческие союзы и "Просвиту" оставляют 4 млн вместо 24;

у Госкино остается 468 млн грн вместо 750 в изначальном бюджете-2020;

два раза сокращаются расходы на Институт национальной памяти – до 62,6 млн грн;

расходы Госкомтелерадио урезаются до 1,3 млрд;

статья по финансированию театров – до 1,26 млрд;

в статье расходов по капитальному строительству объектов в сфере культуры оставляют 100 млн от 500, хотя изначально предполагалось, что расходы на строительство будут урезаны в рамках экономии в первую очередь. Так, статья по ремонту Харьковского оперного театра размером в 49 млн грн урезана полностью.

Расходы по статье культурной дипломатии и Украинского института сокращают на 100 млн грн, оставляя только 32 млн – это в ведении МИДа.

Напомним, изначально Министерство финансов предлагало полностью урезать финансирование Госкино, УКФ, Института книги. Но после протеста представителей украинских культурных институций и индустрий правки было решено пересмотреть. Новые правки, представленные в документе, будут рассмотрены на согласительном совете фракций и на комитетах.

Напомним также, что на должность министра культуры претендует Светлана Долеско. Ее кандидатуру должны рассмотреть на сегодняшней консультации в "Слуге народа" по кадровым назначениям.