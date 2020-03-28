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"Слуги народа" в воскресенье соберутся на совещание по кадровым вопросам

Депутаты в понедельник могут назначить новых министров.

"Слуги народа" в воскресенье соберутся на совещание по кадровым вопросам
Фото: Макс Требухов

Члены президентской фракции "Слуга народа" в воскресенье соберутся на совещание для консультаций по кадровым назначениям. 

Об этом LB.ua сообщили источники во фракции "Слуга народа".

Собрание планируется в конгрессно-выставочном центре "Парковый", который партия сделала своим офисом.

30 марта Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, на котором будет рассматриваться пакет "антикоронавирусных" законопроектов, а также два законопроекта, необходимые для получения финансовой помощи от Международного валютного фонда.

Также ожидается, что депутаты могут заполнить вакансии в Кабинете министров.

В частности, на пост министра энергетики и защиты окружающей среды претендует бывшая глава директората развития энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец.

Министром культуры может стать Светлана Долеcко, гендиректор Центра украинской культуры и искусства.

Кроме того, кандидатура бывшего руководителя Одесской ОГА Максима Степанова рассматривается на должность главы Минздрава вместо нынешнего министра Ильи Емца.

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