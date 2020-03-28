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Аваков: из-за карантина на 30% снизилась преступность

Министр назвал главным преступлением равнодушие граждан к карантину.

Аваков: из-за карантина на 30% снизилась преступность
Фото: Макс Левин

Министерство внутренних дел заявило о резком снижении преступности во время карантина.

"По всем статьям - на 30% падение преступности", - рассказал в субботу в эфире канала "Украина" министр Арсен Аваков.

По его словам, главное преступление на сегодня - это равнодушие граждан к карантинным мерам.

"Народ веселится и кушает шашлыки в парке, как будто ничего не происходит, и наплевательски относится не к своей безопасности, а к безопасности остальных", - сказал министр.

Он также прокомментировал слухи о мошенниках, которые якобы ходят по домам под видом дезинфекторов. В полиции считают, что эти слухи преувеличены.

"Мы стараемся активно этому препятствовать, рассылать СМС и говорим: ни одна служба в стране не занимается тем, что приходит к вам домой и что-то дезинфицирует. Если вы не вызывали такую службу, к вам никто не придет. Мы за этим следим, видим эти процессы, считаем, что они незначительны - больше хайп", - сказал он.

Напомним, что в 2019 году преступность в Украине упала до минимальных уровней за время независимости. Всего за год было зарегистрировано 418,2 тыс. уголовных правонарушений.

С 12 марта до 24 апреля в Украине действует карантин по коронавирусу. Ограничительные меры, которые ввело правительство, включают в себя закрытие учебных заведений; запрет массовых собраний (в том числе спортивных, культурных, религиозных мероприятий); закрытие авиасообщения; ограничение работы общественного транспорта.

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