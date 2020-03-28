В "Слуге народа" рассказали о повестке дня внеочередного заседания Рады

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала о повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады, намеченного на понедельник, 30 марта.

В эфире "Украина 24" в субботу вечером Кравчук сообщила, что депутаты будут рассматривать пакет "антикоронавирусных" законопроектов, а также два законопроекта, необходимые для получения финансовой помощи от Международного валютного фонда.

"Повестку дня можно поделить на несколько больших блоков. Первый - это законопроекты из антикоронавирусного пакета. Один касается так называемых лекарств off label. Мы все много читаем в медиа, что в Италии, Испании, других странах применяются лекарства, которые не должны были бы применяться против гриппа, но они дают позитивный результат. Поэтому мы хотим дать возможность украинским медикам использовать эти препараты, если пациент или его родные не против", - рассказала Кравчук.

"Также есть законопроект, который сейчас финализируется и, я думаю, скоро будет зарегистрирован компромиссный законопроект от большинства фракций и групп. Он касается экономической поддержки в первую очередь тех бизнесов, которые сейчас больше всего страдают. Это туристическая отрасль, малый бизнес - те, которые страдают в первую очередь Там будут налоговые льготы, в том числе будет отдельный пункт, который касается спиртовой отрасли, чтобы производители антисептиков получили ослабление по акцизу до 31 мая", - сообщила депутат.

"Также есть большой блок, который нам нужен для сотрудничества с международными финансовыми институтами. Это очень важно, потому что и в апреле, и в мае достаточно большие суммы выплаты по внешнему долгу. Соответственно, для макрофинансовой стабильности нам нужно будет принять законопроект о банках и земельную реформу в новом формате", - сказала она.

В "Слуге народа" рассчитывают, что оставшиеся 720 правок к законопроекту о земельной реформе будут сняты с рассмотрения. Взамен фракция согласна разрешить продажу земли только владельцам паев, а лимит концентрации снизить до 100 га в одних руках.

Кравчук также добавила, что заседание состоится в зале пленарных заседаний. Депутаты, возможно, будут одеты в очки, маски и перчатки.

"Учитывая то, что у нас будет достаточно большой перечень вопросов, который нужно рассмотреть, целесообразнее это сделать в зале Верховной Рады", - сказала она.