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Внеочередное заседание Рады откладывается до понедельника - Зеленский

Президент пришел на заседание фракции "Слуга народа"

Внеочередное заседание Рады откладывается до понедельника - Зеленский
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" попросил депутатов собраться на внеочередное заседание в понедельник.

Об этом президент рассказал журналистам.

"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание прошло в понедельник, потому что приоритетные вещи - это подготовка еще нескольких законопроектов по противодействию и борьбе с короновирусной болезнью и изменения из-за этого в бюджет. Но там надо очень тщательно и детально проработать, чтобы никого не обидеть, чтобы не остановить экономику через какие-то другие сокращения", - рассказал президент.

Зеленский рассказал, что Украина рассчитывает получить от МВФ и ЕБРР 10 млрд долларов США кредита, а также помощь от Азербайджана и Канады. Президент напомнил, что МВФ требует принятия законопроекта о рынке земли и "антиколомойского закона".

"Я настроен на то, чтобы Рада собралась в понедельник, и все из этого блока вопросов, что мы можем, прошли. Никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что депутаты меня услышат", - сказал Зеленский.

Отметим, сегодня фракция "Слуга народа" собралась на заседание, чтобы обсудить законопроекты, которые планируют вынести на внеочередное заседание.

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