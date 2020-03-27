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Венедиктова: замгенпрокурора Трепак написал заявление об отставке

Генеральный прокурор пока не подписала документ.

Венедиктова: замгенпрокурора Трепак написал заявление об отставке
Виктор Трепак
Фото: Державне бюро розслідувань

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак написал заявление об увольнении.

Об этом "Українським Новинам" сообщила глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

"Заявление он принес. Я его еще не подписала", - сказала она.

Причины, по которой Трепак подал в отставку, Венедиктова не назвала. Также она не подтвердила информацию о том, что это произошло из-за отстранения его от дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

"У него есть действительно резонансные дела, которые за ним и остаются. И группа прокуроров по этим делам остается", - сказала Венедиктова.

Напомним, раее Венедиктова назначила своими заместителями Андрея Любовича и Алексея Симоненко.

Трепак - участник боевых действий на Востоке Украины. С 2015 по 2016 годы он занимал должность первого замглавы Службы безопасности. Заместителем генпрокурора Трепак был назначен 8 октября прошлого года Русланом Рябошапкой.

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