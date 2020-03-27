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Почти 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям, - МИД

8 наших соотечественников за рубежом выздоровели от COVID-19, 4 - умерли.

Почти 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям, - МИД
Фото: Макс Требухов

94 356 украинцев вернулись на родину благодаря содействию дипломатических учреждений.

Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел в Facebook.

Фото: facebook.com/MFAInfoCoronavirus

Кроме того, 160 граждан Украины сейчас находятся на карантине в разных странах мира. В частности, в Польше - 106, в Бразилии - 16, во Вьетнаме - 8, ФРГ - 7, Нигерии - 8, ОАЭ - 3, США - 2. В Австрии, Азербайджане, Бельгии, Катаре, Китае, Молдове, Нидерландах, Румынии, России, Черногории на карантине находятся по одному украинцу.

В то же время 22 гражданина Украины проходят лечение в других государствах. 

Восемь наших соотечественников выздоровели: в Японии - 4, в Италии - 2, в Польше и ФРГ - по одному.

Четверо гражданок Украины за рубежом умерли.

По данным Минздрава ,в Украине зафиксировано 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.Из них 5 - летальные, 1 пациент выздоровел. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

25 марта правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлило карантин до 24 апреля.

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