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В Донецкой области зафиксировали второй случай COVID-19

Коронавирусом заразилась 55-летняя жительница Бахмута.

В Донецкой области зафиксировали второй случай COVID-19
Працівник лабораторії проводить тест на наявність коронавірусу (2019-нCoV), місто Ухань, провінція Хубей, Китай, 06 лютого 2020
Фото: EPA/UPG

Второй лабораторно подтвержденный случай заболеваниякоронавирусом зафиксирован в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"На этот раз - у 55-летней жительницы Бахмута", - написал он в фейсбуке поздно вечером во вторник, 26 марта.

Кириленко напомнил, что первый подтвержденный случай в Донецкой области был обнаружен в Мариуполе 18 марта.

По данным Донецкой ОГА, первый инфицированный инфицированный коронавирусом житель области чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции в Донецкой области 22 марта вели режим ЧС.

По данным Минздрава,в Украине зафиксировано 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.Из них 5 - летальных, 1 пациент выздоровел.

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