В КГГА заявили, что решению о VIP-палатах в больницах уже 20 лет, но их "никто не создавал и не собирался"

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник прокомментировал собщения об указах КГГА о создании VIP-палат в столичных больницах для лечения больных коронавирусом.

Он сообщил, что Управление государственной охраны не возражает против отмены приказа о VIP-палатах и использовании их для всех граждан, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сегодня получили письмо от Государственного управления охраны о том, что они не возражают против отмены этого приказа, чтобы эти палаты использовались в общем режиме работы", - сказал Поворозник на внеочередном пленарном заседании сессии Киевского горсовета в четверг.

Он отметил, что этому решению (о VIP-палатах в клиниках столицы) уже 20 лет. "На сегодняшний день их никто не создавал и не собирался заново создавать. Они - в соответствии с предыдущими приказами", - пояснил Поворозник.

На сайте УГО опубликовано обращение главы ведомства Сергея Рудя к главе КГГА Виталию Кличко с просьбой отменить действие приказа департамента охраны здоровья КГГА от 25 марта - об организации медикосанитарного обеспечения для лиц, по отношению к которым осуществляется госохрана.

"Учитывая единую гражданскую позицию должностных лиц, на которых распространяется действие... приказа, УГО не будет ставить никаких особых требований к медицинским учреждениям в случае возможной госпитализации должностных лиц, в отношении которых осуществляется госохрана", - говорится в письме.

Напомним, 25 марта журналисты Bihus.Info опубликовали приказ киевских властей, который был разослан в столичные больницы, о создании особых условий для лечения от коронавируса так называемых VIP-пациентов. Среди требований: изолированные палаты площадями не менее 13 кв. м, затемненные окна, удобная коммуникация с операционными и другими отделениями, наличие отдельного резерва лекарственных средств и резервация отдельных операционных.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже говорил по этому поводу с президентом Владимиром Зеленским и тот "готов, и настроен отменить приказы, о которых идет речь". Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, заявил, что правительство не давало указаний об обустройстве особых палат для чиновников. Он также подчеркнул, что охраняемые палаты возможны в случаях, когда больной прибыл из учреждений пенитенциарной системы.

В Управлении госохраны заявили, что не давали никаких указаний по обустройству "VIP-палат".