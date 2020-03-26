Чехия. Хроники карантина. Часть вторая

Общество мобилизовалось моментально. В связи с ожидаемой нехваткой медиков на всех медицинских факультетах в стране появились группы добровольцев. В группу медиков Карлова университета Праги в течение суток записалось 1500 человек. Студенты педагогических факультетов присматривают за детьми врачей.

В пражской инфекционке – больнице «На Буловке» студенты Карлова университета встречают пациентов и сразу сопровождают в нужный кабинет.

Вьетнамская диаспора тоже организовалась – в своих магазинах они предлагают теперь бесплатный кофе и напитки для врачей, медсестёр и полицейских. А ещё они шьют маски и бесплатно раздают желающим. Я видел фото, на котором маски были положены просто в почтовые ящики.

Фото: Евгений Деменок

Самое активное гражданское движение Чехии 2019 года – Million Moments for Democracy – выступило лидером создания платформы «Миллион масок для Чехии», которая будет координировать частные и гражданские инициативы взаимопомощи в период карантина по всей стране. Интересно, что в своём Фейсбуке они написали об этом не только по-чешски и по-английски, но и по-русски.

«Дорогие друзья, когда государство не справляется, мы справимся сами!» – написано на их странице. Вот пара фраз из их обращения:

«1. Очень важно носить маску. 2. Маска проста в изготовлении. Это по силам каждому. Сделайте несколько масок и раздайте их родственникам и друзьям. Давайте, за дело! 3. Распространяйте эту информацию. Пока что людям стыдно носить маски. Давайте введем на них моду. Идете за покупками? Наденьте свою маску. Сфотографируйтесь в ней и выложите селфи в социальные сети. Или добавьте эту маску на свое фото профиля:

До определенного момента бывает стыдно носить маску, в определенный момент становится стыдно не носить её. Давайте вместе продвинем это важное изменение, которое спасёт человеческие жизни. Мы можем сделать это сами. Ни одно государство не сможет организовать это лучше, чем сотни тысяч активных граждан, которые будут служить примером остальным».

Один из главных информационных порталов страны Seznam.cz предлагает теперь бесплатную или по очень сниженной цене рекламу для бизнесов, которые пострадали от карантина.

Пивоваренная компания Svijany выделяет бесплатное безалкогольное пиво для врачей региональной больницы в Либерце, а также спасателей и добровольцев.

А сегодня в парадных нашего дома появились объявления «Прага держится вместе» – в них указан телефон, по которому пожилые люди и все, кому требуется помощь, могут позвонить и попросить купить продукты и лекарства, выгулять собаку и так далее.

Бизнес и экономика.

Всем понятно, что карантин и чрезвычайное положение влечёт за собой существенные потери для бизнеса. Cтрадает сфера туризма, пассажирские перевозки, HoReCa, сфера недвижимости. Ну и остальным не сладко.

Вчера правительство объявило о программе «Антивирус». Компаниям будут выделены субсидии, помогающие не увольнять сотрудников в период снижения деятельности. Дотации из бюджета составят около 1,1 миллиарда крон. «Мы приняли решение о выделении субсидий за карантин. Мы выплатим их всем фирмам. Из сотрудники получат 100% зарплаты, а фирмам мы компенсируем 80%», – заявил премьер-министр Андрей Бабиш. «Субсидии выделяются на тех, кто находится на карантине, которых сейчас, насчитывается 24 тысячи. Вторая часть программы «Антивирус» распространяется на все фирмы, которые затронуло решение правительства о приостановке их деятельности», – пояснила министр труда и социальных вопросов Яна Малачова. Это решение коснется приблизительно 100 000 наемных работников в стране.

Также правительство приняло решение платить пособие по уходу за ребенком всем родителям школьников до 13 лет, которые остаются дома. В настоящее время такое пособие выплачивается родителям детей до 10 лет, матерям и отцам-одиночкам, а также родителям школьников до 16 лет — на ограниченный срок 16 дней.

Отдельно уже введена программа COVID беспроцентного кредита для предприятий, к среде уже приняты заявки на 5 миллиардов крон.

На три месяца, до 1 июля, продлён срок подачи налоговых деклараций для физических лиц и предприятий. Банки разрешили физическим и юридическим лицам, попавшим в тяжёлое положение из-за режима ЧП, отложить платежи по кредитам на срок до трёх месяцев.

Союз промышленности и транспорта провёл исследование, которое показало, что если карантин продлится более трех месяцев, 70% предприятий столкнутся с серьезными проблемами по сохранению жизнеспособности компании. В настоящее время сложности в работе испытывает 90% чешских фирм. Примерно у половины чешских компаний наблюдается падение спроса, а 40% испытывает проблемы с дистрибуцией. 23% чешских фирм не выживет более месяца без поддержки государства. 30% обладает финансовыми резервами примерно на два месяца. Прожить три месяца в условиях карантина способно менее 20% чешских предприятий.

Чешская крона продолжает падение относительно евро и доллара, ослабев до пятилетнего минимума. Впервые с июня 2015 года национальная валюта Чехии пробила отметку 27,5 крон за евро.

Фото: Евгений Деменок

Не всё так хорошо.

В большинстве своём чехи законопослушны и дисциплинированны. Но, конечно, не все. Вот, например, анализ данных об оплатах картами показал, что 46% человек после возвращения из Италии нарушали условия карантина.

Как минимум трое человек оштрафованы на 10 тысяч крон за то, что не носили маски. При этом несколько дней полицейские просто селали несколько тысяч предупреждений. В закрытых населенных пунктах в Литовеле и Уничове, которые постоянно контролируются, была замечена группа велосипедистов, которые проехали в запретную зону. Конечно, вскоре их встретили полицейские.

Самая интересная и пока до конца не понятная история – о конфискованных со складов частной фирмы в городе Лосовице 680 тысячах респираторов и 28 тысячах медицинских масок. Вроде бы компания обещала поставить их министерству здравоохранения, но в последний момент в 60 раз повысила ранее оговоренную цену и грозилась всё это экспортировать. В итоге весь товар был изъят в пользу государства, но среди респираторов оказалось 100 тысяч штук, которые Чешский Красный крест должен был отвезти в Италию как помощь от Китая. Минздрав выплатит фирме компенсацию по обычной рыночной цене, а итальянцам респираторы обещали привезти. Откуда на складах в Чехии маски из гуманитарной помощи Китая Италии – пока до сих пор не понятно.

Ну и чисто чешская история – в городе Млада Болеслав был оштрафован мужчина, который пил алкоголь во дворе одного из ресторанов. Ну невозможно избавиться от привычек за такой короткий срок!

Смешное.

Чешская полиция опубликовала видео с танцем в рамках флешмоба #CoronaVirusDanceChallenge. Видео рассказывает о необходимых мерах безопасности и личной гигиены в условиях эпидемии.

Что дальше?

По словам председателя кризисного штаба, заместителя министра здравоохранения Романа Примулы, меры карантина могут быть пересмотрены в середине апреля. А министр, Адам Войтех, объяснил, что Пасха будет не такой, как обычно – не будет посещения храмов и походов друг к другу в гости. Пасха в этом году – 12 апреля, и Примула считает, что к этому моменту число заболевших составит около десяти тысяч человек (ранее он говорил о том, что коронавирусом в Чехии может заразиться от 12 до 15% населения, то есть примерно от 1,2 до 1,5 миллионов человек). Сейчас Примула надеется, что максимальное количество заражённых не превысит 15 тысяч человек, а потом пойдёт на спад. Дай Бог!

Если же этого не случится, власти прибегнут к крайней мере – полностью запретят людям выходить из дома. В этом случае две недели не будет работать ничего, кроме жизненно важных объектов – больниц, электростанций и так далее.

Правда, специалистов иногда «заносит» – вчера Примула предложил не «открывать» страну ещё два года, чтоб точно избежать всякой возможности ухудшения.

«Мы не можем себе позволить получить вторую волну эпидемии. В некоторых странах мира инфекция может распространяться год и даже два. Соответственно, так же долго должен длиться запрет на путешествия», — заявил Примула.

Это, конечно, самый жёсткий вариант.

Министр здравоохранения пока озвучил такой вот план — рестораны и кафе начнут открываться с 15 апреля, а дети и студенты вернутся к учёбе в конце мая – начале июня. Если на конец марта число зараженных не превысит 8500 человек, то открывать кафе начнут раньше — уже в первой декаде апреля. Маски носить нужно будет до тех пор, пока ежедневный прирост новых пациентов не сократится до нескольких десятков (сейчас он превышает 100).

Очень хочется надеяться, что так всё и произойдёт.