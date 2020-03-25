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Як здатність українців об'єднуватись допомагає долати коронавірус. Приклад мереж АЗС

Епідемія коронавірусу в Україні відродила забуту останнім часом традицію українців на взаємну допомогу. На тлі окремих історій про те, як деякі спритні співвітчизники в часи епідемії втридорога продають товари, необхідні для боротьби з COVID-2019, є й зовсім протилежні приклади солідарності бізнесу з суспільством. Так, три найбільші мережі АЗС долучились до акції допомоги, ініційованої Парламентом, для організації транспорту столичним медикам.

Фото: Lb.ua

Минулого тижня за розпорядженням спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова 4 машини з парламентського автопарку були передані в користування двом київським лікарням.

Від завтра така допомога стане ще більш масштабною – для потреб лікарень Верховна Рада надає ще 25 автомобілів. Абсолютно всі голови парламентських комітетів відмовились від користування машинами з парламентського автопарку для того, щоб віддати авто столичним медикам.

Автомобілі будуть у користуванні лікарень, які визначені як госпітальна база для боротьби з коронавірусом у Києві. Окрім вже відомих Олександрівської та Київської міської дитячої інфекційної лікарні, машини надаються Київській міській клінічній лікарні N4 та N9, Київській міській дитячій клінічній лікарні N1 та N2, а також Київському міському центру репродуктивної та перинатальної медицини.

А завдяки соціально відповідальному бізнесу передані машини будуть забезпечені пальним. У цьому допомогли три мережі українських АЗС.

Мережі АЗС KLO та UPG забезпечать по 12 500 літрів бензину кожна, а група компаній SOCAR передасть для потреб медичних установ ще 10 тисяч літрів пального. Додатково 5800 літрів палива особисто придбав на потреби лікарень міста Києва голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Обсягу пального у понад 40 000 літрів вистачить із запасом.

Приємно відзначити, що корпоративна соціальна відповідальність бізнесу стає в Україні сталим трендом. Дякую представникам компаній KLO, UPG та SOCAR за небайдужість та прояв громадянської позиції у такий складний для держави період. Це яскравий приклад того, як солідарність бізнесу та суспільства допомагає рятувати людські життя.

Ми як країна здатні об'єднуватись, щоб спільно вирішити проблему, якою в даному випадку виступає 2019-nCoV. Напевне, востаннє таке об'єднання відчувалось у 2014-2015 роках, і дуже добре, що наразі ця традиція взаємної допомоги відроджується.

Такий крок бізнесу на зустріч ініціативі парламенту ще раз доводить, саме завдяки нашій національній здатності об'єднуватись у складні часи, ми зможемо подолати і пандемію коронавірусу, і багато інших викликів, які постануть перед державою.

Галина Янченко Галина Янченко , Народна депутатка, заступниця голови Антикорупційного комітету ВРУ, заступниця голови фракції "Слуга народу"
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