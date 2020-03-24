Фонд Порошенко передал партию реанимационного медицинского оборудования во Львовский областной госпиталь

Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования и медицинской аппаратуры во Львовский областной госпиталь. В перечень вошли, в частности, аспираторы, мониторы пациента, пульсоксиметры, шприцы помпы, ларингоскопы и другое оборудование, которое было приобретено на запрос медиков и необходимое при лечении пациентов с осложнениями коронавирусной болезни, сообщили на сайте партии.

По словам заместителя Генерального директора госпиталя Романа Середича, медучреждение является учреждением первой линии. То есть в случае, когда специализированная инфекционная больница Львова не будет справляться из-за всплеска заболеваемости, пациентов будут размещать в госпитале. Поэтому оборудование для диагностики и интенсивной терапии крайне необходимо. «Хочу поблагодарить наших друзей, можно сказать, потому что мы уже бок о бок встречаем вызов не впервые. Сейчас, к сожалению, человечество и в частности наша Львовщина сталкивается с проблемой больных коронавирусной инфекцией. Благодаря волонтерам, депутатам мы получаем самое необходимое. Все, что привезли сегодня, это очень хорошее оборудование для оказания медицинской помощи больным», - подчеркнул представитель медучреждения.

«Сегодня очень важно, чтобы все неравнодушные объединили свои усилия перед бедой, которая пришла на нашу землю. И сегодня мы, представители «Европейской Солидарности», с помощью Благотворительного Фонда Порошенко имеем возможность передать для Львовщины оборудование, которое лучше подготовит и этот госпиталь, и всю систему здравоохранения к встрече с вызовом пандемии. Я убежден, что такой хороший пример должен быть поддержан во всей Украине. Все общество должно объединиться в борьбе с угрозой, которая сегодня пришла на нашу землю », - отметил народный депутат Олег Синютка.

«Это большой перечень медицинского оборудования, которое мы привезли от фонда Петра Порошенко на Львовщине. Так же мы будем оказывать помощь другим больницам. Мы столкнулись с тем, что в больницах по всей Украине часто нет элементарного: у врачей нет масок или одноразовых халатов. Поэтому я хочу поблагодарить Фонд Порошенко за такую помощь и обратить внимание всех благотворителей - к кому вы бы не принадлежали, какие бы политические силы не представляли, которые деловые круги не представляли. Украина стоит перед вызовом, и все мы должны быть сильнее, чем иногда бывает наше государство. Так, в 14 году, когда началась агрессия, так происходит сейчас. Когда мы вместе - мы можем победить и агрессора, и любой вирус », - отметил народный депутат Николай Княжицкий.

Напомним, на днях Киивська городская клиническая больницы скорой помощи получила 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были полностью восстановлены за счет Фонда Порошенко.

Также партию оборудования от Фонда Порошенко получит также Городская клиническая больница N21 в Днепре.