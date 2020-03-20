Первые отремонтированные Фондом Порошенко аппараты ИВЛ уже доставлены в больницу

Жена экс-президента Украины, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко Марина передала Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи первые два аппарата искусственной вентиляции легких, которые уже работают в отделении интенсивной терапии. Остальные аппараты передадут в больницу в течение недели, говорится на сайте партии.

«Учитывая ситуацию, которая возникла в Украине и по всему миру с распространением коронавируса, к нам обратился главный врач Киевской городской клинической больницы скорой помощи с просьбой восстановить те аппараты искусственной вентиляции легких, которые у них были, но не работали», - рассказала Марина Порошенко.

«Понимая ситуацию, мы не могли отказать, и Фонд Порошенко оплатил восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких. Сегодня два аппарата уже восстановлены, мы их видели в отделении интенсивной терапии», - отметила жена экс-президента. Еще восемь аппаратов, по ее словам, будут восстановлены и переданы в отделение уже ближайшей недели.

Марина Порошенко также рассказала, что Фонд занимался вопросом покупки новых аппаратов, но на сегодняшний день на украинском рынке их нет, а заказ и поставка в Украину требует не менее одного-двух месяцев.

«Это быстрое и правильное решение по восстановлению, и теперь мы имеем фактически новые аппараты. Причем аппараты высокого класса, которые помогают реаниматологам в повседневной оказании помощи», - подчеркнул директор коммунального предприятия «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Александр Ткаченко.

«Мы очень благодарны за ту помощь, которую мы сегодня получили. Десять аппаратов искусственной вентиляции легких исчерпали свой ресурс и по времени использования, и по работе. Они требовали капитального ремонта. Но это очень дорого стоит, и у больнице не было такой возможности. А сейчас мы получаем практически новые аппараты - на них заменены турбины, все датчики и все, что было нужно. Фактически мы сейчас получаем десять новых аппаратов. Это очень-очень важно. И мы выражаем слова искренней благодарности за такую помощь», - добавил заведующий отделением.

Напомним, аппараты ИВЛ играют ключевую роль в лечении Covid-19 у пациентов с поражением легких и легочной недостаточностью.