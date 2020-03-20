В Киеве перенесли прием документов в первые классы школ

Начало приема документов в первые классы школ Киева будет перенесено к улучшению эпидемической ситуации. Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-центр администрации.

«Уважаемые родители! Мы переносим начало приема документов в первые классы к улучшению эпидемической ситуации. Это сделано для вашего максимального комфорта. Сегодня важно воздерживаться от выхода на улицу. Город заботится о вас. Заботьтесь о своих родных. Оставайтесь дома», - сообщил Мондриевский.

Также он заверил родителей, что им не стоит беспокоиться за оценки детей за третью учебную четверть, которая закончилась сегодня. После введения системы семестрового обучения, школьники получат тематические балы.

Он также заверил, что все учителя Киева на следующей неделе получат заработную плату. Работники районных управлений образования уже осуществляют расчеты, для того чтобы все без исключения получили деньги вовремя.