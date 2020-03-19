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Пять новых случаев COVID-19 подтверждены в Черновцах

В Украине зафиксированы 10 новых случаев коронавируса за сутки.

Пять новых случаев COVID-19 подтверждены в Черновцах
Фото: molbuk.ua

В Черновцах зафиксированы пять новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Вечером 19 марта при результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксированы 5 новых случаев инфицирования коронавируса. Пациенты изолированы, их состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Ранее в Черновцах были подтверждены 10 случаев коронавирусной болезни.

Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из них - летальные, в том числе один - в Черновцах.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом. Минздрав готовится к продлению карантина.

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