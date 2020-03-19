Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Емец призвал транспортные компании разработать схему развозки врачей на время карантина

Емец призвал транспортные компании разработать схему развозки врачей на время карантина
Илья Емец

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал государственные, частные транспортные компании и пассажирских перевозчиков объединиться с органами местного самоуправления и обеспечить развозку медиков в условиях карантина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Мы рекомендуем транспортным компаниям общими усилиями разработать систему шатлов и маршрутов, которые оптимизируют передвижение специалистов, спасающих человеческие жизни", - заявил Емец.

Министр здравоохранения заявил, что восхищается волонтерами, которые развозят медиков на работу, но напомнил, что не стоит выходить из дома без крайней нужды.

"Заботьтесь о родителях и соседях преклонного возраста - по возможности купите им продукты и товары первой необходимости, пусть пожилые остаются дома", - отметил он.

Напомним, в связи с карантином в нескольких городах Украины полностью прекратили работу общественного транспорта. В Киеве закрыли метро, а в наземном транспорте должно находиться не более 10 пассажиров одновременно, все они должны быть в масках.

Однако в первый день после закрытия метро наземный транспорт оказался переполненным, люди в спальных районах часами ждали возможности уехать, образуя, таким образом, запрещенное массовое собрание. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Киев без метро: автобусы и маршрутки переполнены, люди ждут в очередях часами".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также