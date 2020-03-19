Главный санврач: маски в аптеках появятся в пятницу-субботу

"Возможно, не во всех, но напряжение будет снято".

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко пообещал, что маски в аптеках появятся в пятницу-субботу.

Об этом он сказал на брифинге в четверг.

Ляшко напомнил, что закупки необходимых медицинских изделий на этой неделе были выведены из-под закона о государственных закупках. Это позволяет покупать необходимые товары очень быстро и без тендеров.

"Теперь вопрос в том, что мы встретились с глобальным дефицитом некоторых средств индивидуальной защиты, который есть в мире. И правительство приняло жесткие ограничения: запрет экспорт и реэкспорта с территории Украины как хирургических масок, так и других средств индивидуальной защиты", - сказал он.

Также правительство договорилось с отечественными производителями о ликвидации дефицита.

"И в ближайшее время мы ожидаем значительное пополнение украинского рынка в средствах индивидуальной защиты. И в субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято. Над этим работают все министерства", - сказал он.

Напомним, что Министерство здравоохранения раньше неоднократно заявляло, что маски не защищают от коронавируса и призывало их не скупать. Но после введения карантина во многих местах, например, в общественном транспорте Киева, ношение масок стало обязательным.