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В Киеве на время карантина допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках

Увеличивать количество транспорта не будут. 

В Киеве на время карантина допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках
Фото: Макс Требухов

В Киеве во время карантина допуск в пассажирский наземный транспорт будет исключительно в масках. Об этом сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник на брифинге.

Количество наземного коммунального и частного общественного транспорта увеличиваться не будет, также не будут пускать дополнительные маршруты по линиям метрополитена, который прекращает работу в 23:00 17 марта. Это обосновывается тем, что все должны оставаться дома ради предотвращения распространения коронавируса. 

"Транспорт будет работать исключительно для тех, у кого срочная потребность выехать из дома - это работа, аптека, больница", - подчеркнул он. 

Отмечается, что работникам предприятий, которые не могут остановить свою работу и не могут работать дистанционно, обеспечат перевозки. Это касается и медиков. 

Напомним, в наземном общественном транспорте с 18 марта допускается перевозка одновременно не более 10 человек. Контроль над количеством пассажиров в общественном транспорте возлагается на водителей. Если его не будут слушаться, он может вызвать правоохранителей.

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