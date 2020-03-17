В Испании более 10 000 людей заболели коронавирусом, погиб 491 человек

За сутки COVID-19 диагностировали у более 1000 пациентов.

В Испании по состоянию на 17 марта зарегистрировали более 10 000 случае заражения коронавирусной инфекцией, погиб 491 человек. Об этом сообщил глава центра неотложной медицины Испании Фернандо Симон, пишет Reuters.

По его словам, в понедельник в стране было известно о 9161 пациенте с коронавирусом, а во вторник - уже об 11 178.

Согласно с данными онлайн-карты распространения коронавируса Университета Джона Хопкинса, от коронавирусной болезни в Испании излечились более 500 пациентов.

Напомним, что первый случай коронавируса в Испании зарегистрировали 1 февраля. 15 марта стало известно, что COVID-19 заболела жена испанского премьер-министра Педро Санчеса - Бегония Гомес.

15 марта власти Испании ввели режим чрезвычайного положения сроком как минимум на 15 дней в целях борьбы против распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Жителям 47-миллионной страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях.

К исключительным случаям, по словам главы правительства, относятся покупка продуктов, посещение аптеки или больницы, а также направление на работу.