Вице-президент НОК Японии заболел коронавирусом

Вице-президент НОК Японии Кодзо Тасима заболел коронавирусом, сообщает новостное агентство Kиодо Цусин.

62-летний функционер сдал положительный тест на инфекцию.

Подробностей о состоянии здоровья Тасимы, который также является главой Федерации футбола Японии, пока нет.

Напомним, что в Токио должны пройти летние Олимпийские игры.

Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня намерен обговорить ситуацию, связанную с пандемией коронавируса и возможной отменой Олимпиады-2020.

Ожидается, что никаких окончательных решений не будет, но МОК хочет заслушать спортивные федерации и национальные олимпийские комитеты.

Отметим, что в Японии в настоящее время зарегистрировано 814 случаев заражения коронавирусом, 24 – смертельные.