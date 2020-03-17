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Президент ФИФА обратился к болельщикам в связи с коронавирусом

Джанни Инфантино сделал важное заявление.

Президент ФИФА обратился к болельщикам в связи с коронавирусом
Джанни Инфантино
Фото: euronews.com

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.

"Мы просто обязаны сделать все, чтобы защитить фанатов, игроков, тренеров и всех остальных, кто вовлечен в футбол. Власти намерены сделать необходимое, чтобы защитить население от вируса.

Мировое футбольное сообщество проявило солидарность и единство перед этой угрозой, и мы должны сделать тоже самое. Мы обязаны продумать все моменты, с которыми столкнемся, для будущего нашей игры, - цитирует интервью Инфантино Sky Sports isport.ua.

ФИФА будет поддерживать регулярные контакты со всеми заинтересованными сторонами на протяжении этого сложного периода и постарается найти решения в духе сотрудничества на всех уровнях. Здоровье и спортивная солидарность должны стать ключевыми факторами, которые определят принятие решений в этот важный момент.

Все футбольное сообщество будет соответствовать большим ценностям нашего спорта. Давайте помнить, что спорт в целом и футбол в частности могут, и я верю, что сыграют большую роль в восстановлении нашего мира, как только мы вернемся к нормальной жизни", - отметил функционер.

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