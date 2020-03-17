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Из Египта в Украину вернулись 1,5 тыс. граждан, - МИД

В Борисполь прибыло уже шесть рейсов, а также два самолета прибыли во Львов.

Из Египта в Украину вернулись 1,5 тыс. граждан, - МИД
Фото: kmu.gov.ua

По состоянию на 17 марта из Египта в Украину вернулись 1,5 тыс. граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, передают "Українськi Новини".

"1,5 тысячи граждан Украины вернулись из Шарм-эль-Шейха. В Борисполь прибыло уже 6 рейсов, которые вернули 1 146 украинских граждан. Также 2 самолета прибыли во Львов, один - в Харьков", - говорится в сообщении.

Вечером 16 марта в Украину вернулись 74 украинца из Ливана, а также 35 членов экипажа круизного лайнера Grand Princess, который был задержан на карантин в США из-за обнаружения на борту коронавируса.

Напомним, ранее из Польши в Украину прибыли около 3,4 тыс. граждан. Также по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сейчас МИД занимается вопросом эвакуации 105 украинцев, которые не смогли покинуть Шри-Ланку.

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