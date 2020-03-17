Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о начале эвакуации граждан Украины, которые застряли в разных странах из-за введения ограничительных мир для нераспространения коронавируса.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Коротко про утро иностранных дел. Шри-Ланка - 105 граждан Украины застряли. Но их будет явно больше. Узнаем про новых наших соотечественников там. Занимаемся ими. Посольство докладывает мне о принятых мерах", - сообщил Кулеба.

Он также сообщил, что SkyUp Airlines начал вывозить украинцев из Египта.

"Утром уже пять самолетов отправлены на Борисполь, один - на Львов. Консул помогает. Совместно с Владиславом Криклием работаем с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь нашим гражданам", - отметил Кулеба.

Относительно эвакуации украинцев из Польшы - для этого было принято решение выделить автобусы.

"Польша - решили с главами Львовской (Максим Козицкий) и Волынской (Юрий Погуляйко) областных госадминистраций вопрос выделения дополнительных автобусов. Благодаря договоренностям наших пограничников с польскими (спасибо Сергею Дайнеко и его коллегам), наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе", - сообщил глава МИДа.

Информации об эвакуации из других стран он пока не уточнил.

"Весь мир - ищем тесты на коронавирус и аппараты вентиляции легких", - добавил Кулеба.

Напомним, с 17 марта в Украине закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения. Это означает, что вернуться самолетами в Украину будет невозможно.

Эвакуация людей уже началась, и 15 марта в Украину из Италии спецрейсом SkyUp вернулись больше 120 человек. У них нет коронавирусной болезни COVID-19, но все равно они должны провести две недели на домашнем карантине.

16 марта МИД сообщил, что 1790 человек попросили помочь с возвращением в страну из других стран.

Также в двух отелях на египетском курорте Шарм-эль-Шейх 750 украинских туристов закрыли на карантин, поскольку у других отдыхающих заподозрили коронавирус. Глава МИДа Дмиитрий Кулеба заявил, что вопрос их эвакуации нужно решать совместно с туроператором.