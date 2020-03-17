Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генпрокурором

Верховная Рада во вторник, 17 марта, предоставила согласие на назначение врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.

За принятие соответствующего проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов. Ее кандидатуру поддержали 224 депутата из "Слуги народ", 16 - из "За будущее", 13 - из "Доверия", 13 внефракционных и 3 - из ОПЗЖ. Оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Голос" голосовали против.

"Впервые в истории Украины генеральным прокурором может быть женщина. Но мне кажется, что в историю Украины она в первую очередь войдет как профессиональный и результативный человек", - сказал президент Владимир Зеленский во время представления кандидатуры Венедиктовой.

Сама кандидат пообещала провести аудит уголовных производств и кадрового состояния органов прокуратуры.

"На пороге стоят 226 прокуроров, [а] по люстрации 400 прокуроров, которые были уволены осенью, уже есть решения о восстановлении. Поэтому нужно принять очень важные и законные решения, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась без перекосов, а с другой стороны, чтобы все происходило таким образом, чтобы прокуратура не лягла", - сказала Венедиктова.

При этом она пообещала быстрое завершение всех уголовных производств, где это возможно. "У нас время в стране такое, что нет возможности долго разбираться", - сказала Венедиктова.

Должность генерального прокурора вакантна с 5 марта, когда Верховная Рада выразила недоверие Руслану Рябошапке. Временно исполняющим обязанности генерального прокурора с тех пор является его заместитель Виктор Чумак.

Рассмотрение кандидатуры Венедиктовой состоялось на втором подряд внеочередном заседании Верховной Рады во вторник. Первое продлилось около полутора часов и касалось реагирования на эпидемию коронавируса.

Напомним, что Ирина Венедиктова на парламентских выборах 2019 была избрана народным депутатом от партии Слуга народа, № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.

27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.