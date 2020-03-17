Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе

Верховная Рада без обсуждения приняла законопроект №3219 о внесении изменений в некоторые законы, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19.

За него проголосовали 344 народных депутата.

Закон предусматривает внесение юридического факта введения карантина в перечень форс-мажорных обстоятельств; возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска; предоставление права владельцам менять режимы работы органов, учреждений, предприятий, дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания, установление административной ответственности за самовольное оставление места обсервации и т.д.

В проекте говорится, что нарушение правил карантина влечет административную ответственность в виде штрафа для граждан - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

В недельный срок после принятия законопроекта правительство должно установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, которые занимаются ликвидацией заболевания на коронавирусную болезнь в размере до 200 процентов заработной платы.

Также вводится особый режим госзакупок, вводится отсрочка на подачу электронных деклараций.

Напомним, что Верховная Рада во вторник собралась необычно рано - в 8 часов утра - на внеочередное заседание. Это связано с тем, что в обычном режиме депутаты не могут рассматривать ничего другого, кроме сотен оставшихся правок к законопроекту о продаже земли.