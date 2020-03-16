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Рада может назначить генпрокурором Венедиктову, - источник

На должность министра экономики будет внесена кандидатура Игоря Петрашко.

Рада может назначить генпрокурором Венедиктову, - источник
Фото: Макс Требухов

На внеочередном заседании во вторник, 17 марта, Верховная Рада рассмотрит назначение генеральным прокурором исполняющую обязанности главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову.

На должность министра экономики будет внесена кандидатура Игоря Петрашко.

Об этом стало известно по результатам собрания в Офисе президента, сообщает LIGA.net.

Источники во фракции "Слуги народа" подтвердили LB.ua эту информацию. Депутаты уверяют, что найдут голоса за обе кандидатуры.

Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 г получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

По данным сайта latifundist.com, работал в киевском представительстве компании Ernst&Young, в инвестиционной компании Тройка Диалог Украина, в Сбербанке России, с апреля 2013 г работает в агрохолдинге Ukrlandfarming.

Венедиктова на парламентских выборах 2019 была избрана народным депутатом от партии Слуга народа, № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.

27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

4 марта Рада утвердила новый состав Кабмина Дениса Шмыгаля, кроме глав Минэнерго, Минкульт, Минэкономики, Минобразования.

5 марта депутаты поддержали постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке.

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