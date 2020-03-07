И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"

Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды" за статью "Спрут Авакова: Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке".

Об этом говорится в фейсбуке Венедиктовой.

И.о. главы ГБР требует у ответчиков (а их трое: ЧП "Украинская правда", Алена Притула и ОО "Центр противодействия коррупции") 150 тысяч гривен.

"Очерчиваю социальную цель. Первое - показать (и делать это системно), что врать должно стать экономически невыгодным. И остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью. Второе - мне достаточно установить справедливость. Сумма иска - 150 тыс. грн - поровну от каждого ответчика", - говорится в сообщении.

Венедиктова заявила, что статья на УП содержит факты, не соответствующие действительности. В частности, она настаивает, что ее муж Денис Колесник не влияет на кадровыую политику Государственного бюро расследований, а Руслан Бирюков не был назначен ее советником благодаря Колеснику.

Муж Венедиктовой работает в Департаменте киберполиции. В статье УП говорилось, что Венедиктова берет своего мужа на важные встречи и даже на собеседования с потенциальными сотрудниками.

Иск рассмотрит Печерский суд Киева.

Гоава правления ЦПК Виталий Шабунин прокомментировал судебные претензии Венедиктовой шуткой: "Иск, надеюсь, она написала лучше подозрения Порошенко".

Напомним, Ирина Венедиктова, возглавлявшая в парламенте комитет по вопросам правовой политики, была 27 декабря назначена президентом Владимиром Зеленским временной и.о. директора ГБР. Предыдущий директор, Роман Труба, был уволен.

Это стало возможным после того, как 24 декабря Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и будет нести всю полноту ответственности за результаты деятельности ГБР. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет снять.

Полномочия нынешнего директора ГБР и его заместителей прекратились досрочно. Нового директора выберут на конкурсе, до тех пор исполнять его обязанности будет исполнять назначенный президентом временный руководитель.