Депутаты просят Авакова разобраться со следователем Нацполиции Шевцовым

Причиной этому стало расследование журналистов о "подаренном" жене помещении в Киеве на 500 квадратов.

Депутаты Верховной Рады просят правоохранителей провести проверку в отношении заместителя руководителя главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова.

Об этом сообщила в фейсбуке нардеп от "Голоса" Александра Устинова.Более 50 нардепов призвали главу МВД Арсена Авакова провести служебное расследование, связанное с активами семьи Шевцова. Ранее журналисты "Бигус.Инфо" выяснили, что супруга следователя получила в подарок нежилые помещения в центре Киева площадью более 500 метров.

Инициатором обращения к министру выступила сама Устинова. По ее словам, в ответ на ее действия следователь Шевцов начал всячески оскорблять ее в фейсбуке.

""Тупая овца, обезьяна, бродячая живность, умственно отсталое чучело" - такими эпитетами приветствуют сейчас депутаток представители моей новой Национальной полиции. Вот и меня публично поздравил накануне праздника целый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Евгений Шевцов. Все потому, что я собрала подписи 50 депутатов и направила обращение Авакову с просьбой обеспечить "объективное, полное и непредвзятое расследование возможного совершения противоправных действий" этим человеком. Он, его жена-миллионерша и их имущество - фигуранты последнего расследования Бигуса", - написала Устинова..

По ее словам, Шевцов шесть раз редактировал свой пост, но восстановить его содержание можно по скриншотам.

"У меня один вопрос к Арсену Авакову: вы считаете, что такой человек может носить звание офицера и работать в Национальной полиции, да еще и на руководящей должности?", - добавила Устинова.

Напомним, 2 марта журналисты "Бигус.Инфо" опубликовали расследование, посвященное недвижимости жены Евгения Шевцова - Алены Шевцовой-Дегрик. Журналисты выяснили, что в 2016 году ей подарили нежилое помещение площадью 587 кв. м в Киеве. Ранее оно принадлежало бизнесмену Алексею Кикирешко, бывшему президенту футбольного клуба "Арсенал Киев", но недвижимость была арестована из-за непогашенных банковских кредитов Кикирешко.

В декларации следователя почти все имущество и доходы принадлежит жене. Так, в 2018 году Шевцов задекларировал доход в почти 350 тыс. гривен, а его жена – 7 миллионов и почти 700 тыс. гривен. Также на жену зарегистрирована и вся недвижимость и автомобили.