Зеленский об изоляции Скалецкой в Новых Санжарах: это моя идея, но у нее был выбор

Президент рассказал, что был инициатором того, чтобы экс-глава Минздрава присоединилась к обсервации.

Президент Владимир Зеленский был инициатором решения экс-главы Министерства здравоохраниения Зоряны Скалецкой остаться на 14 дней вместе с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами в Новых Санжарах.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

"Это был ее выбор, но я предложил это", - сказал президент.

Напомним, 20 февраля в Новые Санжары привезли 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Китая из-за эпидемии коронавируса в этой стране. Вместе с экипажем самолета, который их привез, и сотрудниками служб, задействованных в эвакуации, они провели две недели в изоляции.

Из-за паники и протестов, которые прошли в Новых Санжарах в день прибытия эвакуированных, к ним поселилась Скалецкая.

После отставки Кабмина Скалецкую на посту главы Минздрава сменил Илья Емец.