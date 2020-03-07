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Команда Новосад оставила "переходную книгу" для нового главы Минобразования

Команда Новосад оставила "переходную книгу" для нового главы Минобразования
Анна Новосад
Фото: kmu.gov.ua

Команда бывшего министра образования и науки Анны Новосад подготовила переходную книгу для новых руководителей, в которой говорится об основной работе министерства за последние шесть месяцев, а также о дальнейших стратегических приоритетах.

Об этом сообщается на сайте Минобразования.

"За последние шесть месяцев нашей команде удалось сделать немало, чтобы сохранить и приумножить изменения в системе образования и науки Украины... Я очень искренне надеюсь, что следующий министр продолжит те важнейшие изменения, которые продолжаются и в образовании, и в науке последние шесть лет. А чтобы будущему коллеге было легче разобраться во всех процессах, происходящих в министерстве, мы подготовили переходную книгу от одного министра к следующему, чтобы подробно рассказать о том, что уже было сделано, и порекомендовать шаги, которые необходимо предпринять в дальнейшем", - отметила Новосад.

Напомним, 4 марта Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. Фракция "Слуга народа" видит на должности министра образования коллегу, доктора наук и профессора Юлию Гришину.

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